Госдума ослабила требования для производства спирта из опилок ради военных нужд

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который разрешает предприятиям, выпускающим этиловый спирт из непищевого сырья (опилок), работать с квартальной загрузкой менее чем 70 процентов, передает «Интерфакс».

Смысл подобной поправки замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее объяснял тем, что такой спирт используется для военных нужд, применяется в оборонном производстве, а потому его выпуск напрямую зависит от потребностей предприятий ОПК.

Отсюда возникают риски не вписаться в норму о минимальном использовании производственной мощности по не зависящим от предприятия обстоятельствам. В результате у завода аннулируется лицензия, а восстанавливать ее достаточно долго.

Три месяца назад сообщалось, что из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления российские заводы по производству метанола сокращают производство до минимума и продают продукцию в Китай с большой скидкой.