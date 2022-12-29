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16:38, 29 декабря 2022Бывший СССР

На Украине вынесли приговор «личному информатору» Стрелкова

СБУ сообщило, что суд на Украине приговорил к 10 годам личного информатора Игоря Стрелкова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд на Украине приговорил к 10 годам тюрьмы «личного информатора» бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что информацию о приговоре распространила Служба безопасности Украины (СБУ). В ее заявлении говорится, что наказание предусмотрено статьей о распространении информации о направлении, перемещении оружия, боевых припасов, а также перемещении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях военного положения.

О завершении расследования против «двух российских агентов» СБУ сообщала в ноябре. Одного из них ведомство называло личным информатором экс-министра Минобороны ДНР.

В октябре украинская разведка говорила, что заплатит 100 тысяч долларов за передачу Стрелкова в плен. Управление утверждало, что гарантирует выплату за плененного. Информацию о нем предложили передавать по телефонному номеру в мессенджерах.

В отношении Стрелкова на Украине заведены дела за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

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Варвара Кошечкина
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