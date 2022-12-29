Пережившая нападение акулы девушка выиграла чемпионат по плаванию

WTMJ-TV: в США пловчиха пережила нападение акулы и выиграла чемпионат спустя полтора года

Пловчиха из США Люси Арт пережила нападение акулы, продолжила заниматься плаванием и выиграла чемпионат спустя полтора года. Об этом сообщает WTMJ-TV.

В начале 2021 года Арт отдыхала в штате Флорида во время весенних каникул. «Я плавала с двоюродными братьями, плескалась в волнах. Внезапно я почувствовала, как что-то ударило меня по ногам, и подумала, что это мой двоюродный брат», — вспоминает она. Спустя мгновение девушка поняла, что на нее напала черноперая акула. Она укусила Арт за ногу, а затем схватила за запястье.

Девушке удалось отбиться от хищника, и ее вытащили на берег. Истекающую кровью Арт доставили в больницу. Врачи обнаружили, что акула вырвала часть сухожилия из руки девушки, а в ногах осталось несколько ее зубов. Арт пришлось пройти долгую и сложную реабилитацию, чтобы вернуться к прежней жизни. «Я действительно не верила, что моя рука когда-нибудь снова будет работать как прежде. Во время реабилитации я размышляла о своей карьере пловчихи и о том, буду ли я когда-нибудь снова плавать», — рассказывает она.

Однако благодаря поддержке близких людей и медицинской помощи Арт смогла вернуться к плаванию. Она начала участвовать в соревнованиях и недавно стала чемпионкой штата Висконсин на дистанции 50 метров вольным стилем. «С тех пор я плавала в океане только один раз, и на самом деле я была на том же пляже. Это было тяжело», — говорит девушка.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах, США, 68-летний мужчина пережил нападение трехметровой тигровой акулы и спасся, отбившись от нее ножом для дайвинга. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.