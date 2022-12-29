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13:57, 29 декабря 2022Мир

В Германии потребовали поставить Украине танки

Лидер немецкой оппозиции ХДС Фридрих Мерц призвал поставить танки и БМП Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Германия должна поставить Украине боевые танки западного производства, проявив «лидерские качества на европейском уровне», считает лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Цитату приводит ТАСС.

«Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит эту войну, а сократит ее. Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западной разработки», — призвал он.

В 2023 году правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 8,35 миллиарда евро, из них 2,24 миллиарда были выделены на нужды Киева в ходе боевых действий. На Украину в этом году поступило в том числе много тяжелой техники, такой как танки Gepard, 14 самоходных гаубиц, пять реактивных систем залпового огня и ракетный комплекс IRIS-T.

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Виктория Кондратьева
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