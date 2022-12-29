ФСБ задержала россиянина за причастность к террористической организации

В Татарстане задержали пособника запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Татарстане ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в четверг, 29 декабря, со ссылкой на пресс-службу управления регионального ФСБ сообщает Regnum.

По данным силовиком, 21-летний задержанный был активным участником экстремистской организации. Он собирался отправиться в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористов. Следователи завели дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

28 декабря ФСБ пресекла в Хабаровске деятельность четырех других пособников террористов, действовавших в интересах запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

