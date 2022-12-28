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07:38, 28 декабря 2022Россия

ФСБ пресекла деятельность пособников террористов в российском городе

ФСБ задержала в Хабаровске 4 пособников террористической органищации «Хайят Тахрир аш-Шам»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ пресекла в Хабаровске деятельность четырех пособников террористов, действовавших в интересах запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Выходца из среднеазиатской республики Юлдашева М.Ш. задержали еще в мае за финансирование терроризма. Он занимался разведкой, а также передал пособникам аккаунт в одном из мессенджеров для оправдывания терроризма и вербовки боевиков.

В ходе следствия также было установлено, что соотечественники Юлдашева — Тургунпулатов П., Абдурахмонов К.А.у. и Олимов А., которые знали о его деятельности и по идеологическим мотивам умышленно не сообщили об этом в полицию.

В отношении Юлдашева возбудили уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 205.5 УК («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической»). Дела в отношении Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова возбуждены по статье 205.6 УК («Несообщение о преступлении»). С учетом раскаяния они отделались денежным штрафом.

Ранее сообщалось, что жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам за финансирование запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным спецслужбы, мужчина перевел деньги террористу, который принимал участие в боевых действиях в Сирии.

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Марина Совина
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