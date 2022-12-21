Россиянину дали восемь с половиной лет за финансирование террористов в Сирии

Жителю Волгоградской области дали 8,5 года за переводы денег террористу в Сирии

Жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам за финансирование запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Два с половиной года из срока он проведет в тюрьме. Защита фигуранта пыталась обжаловать приговор Южного военного окружного суда, но военный суд Московской области отклонил апелляцию.

По данным спецслужбы, мужчина перевел деньги террористу, который принимал участие в боевых действиях в Сирии.

3 октября сообщалось, что ФСБ задержала в Петербурге, Башкирии и Ингушетии троих сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам».