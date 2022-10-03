ФСБ задержала троих россиян за финансирование террористов в Сирии

ФСБ задержала в Петербурге, Башкирии и Ингушетии троих сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии ФСБ задержала трех граждан за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, сторонники террористической организации разделяли идеи радикального ислама и переводили деньги боевикам в Сирию на покупку вооружения, транспорта и амуниции. Кроме того, пособники вели пропаганду в социальных сетях.

Бойцы спецслужбы изъяли у фигурантов средства связи и платежные инструменты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

