Планеты TRAPPIST-1 оказались геологически активными из-за звездных вспышек

Astrophysical Journal Letters: звездные вспышки нагревают недра планет системы TRAPPIST-1

Международная группа ученых под руководством Кельнского университета в Германии выяснили, что звездные вспышки, порождаемые звездой TRAPPIST-1, могут нагревать внутренние экзопланеты, обеспечивая пригодную для жизни среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Система TRAPPIST-1 представляет собой экзопланетную систему, расположенную примерно в 39 световых годах от Земли, в которую входит звезда типа красного карлика (М-карлик) и семь скалистых, потенциально обитаемых экзопланет, которые двигаются по орбитам, гораздо меньшим, чем в Солнечной системе. Красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд, однако они излучают гораздо меньше световой радиации, чем Солнце.

Исследователи проверили, может ли TRAPPIST-1 испускать достаточно тепла для того, чтобы поддерживать процессы, способные создать благоприятную для жизни среду. Оказалось, что нагрев внутренних планет из-за омической диссипации энергии звезды достаточен, чтобы стимулировать долговременную геологическую активность, позволяющую поверхностной среде развиваться в сторону обитаемости или проходить через ряд пригодных для появления жизни состояний.

Омическая диссипация — это преобразование электрической энергии в тепло из-за сопротивления проводника. В случае с TRAPPIST-1 на звезде происходят корональные выбросы массы, которые переносят магнитные потоки. Эта энергия через диссипацию нагревает недра планеты, обеспечивая вулканическую активность и выбросы газов. Это позволяет существовать толстому слою атмосферы, которая смягчает прямое влияние вспышек на поверхность планет.

Авторы исследования планируют провести более детальное физическое моделирование, чтобы лучше понять влияние внутренних магнитных полей планет на геологические процессы.