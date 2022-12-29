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16:08, 29 декабря 2022Россия

В Москве школьник ударил одноклассницу партой по лицу

В Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу. Об этом в четверг, 29 декабря, со ссылкой на собственный источник пишут «Известия».

Инцидент произошел в одной из школ в районе Восточное Бирюлево. Девочка обратилась в больницу, где врачи сообщили об отсутствии у нее серьезных травм, диагностировав ушиб, и отпустили домой.

В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в декабре стало известно, что в Твери два девятиклассника до смерти избили мужчину на лестнице возле подвала дома.

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Евгения Куликова
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