В Москве школьник ударил одноклассницу партой по лицу

В Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу

В Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу. Об этом в четверг, 29 декабря, со ссылкой на собственный источник пишут «Известия».

Инцидент произошел в одной из школ в районе Восточное Бирюлево. Девочка обратилась в больницу, где врачи сообщили об отсутствии у нее серьезных травм, диагностировав ушиб, и отпустили домой.

В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в декабре стало известно, что в Твери два девятиклассника до смерти избили мужчину на лестнице возле подвала дома.