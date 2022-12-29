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15:49, 29 декабря 2022Мир

В США заявили о недооценившем угрозу провала на Украине Вашингтоне

Профессор Стивен Уолт: Вашингтон недооценил угрозу провала на Украине в 2023 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy предупредил, что Вашингтон недооценивает угрозу провала боевых действий на территории Украины в 2023 году.

«Поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год [президент России] Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе», — заявил эксперт из США.

Уолт предположил, что в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями. Эксперт допустил проведение переговоров между государствами, однако отметил, что рассчитывать на их результативность не стоит. По его словам, стороны ждет «затяжной и болезненный тупик», так как ни одна из них не желает идти на компромиссы.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что положение военного конфликта России на территории страны зашло в тупик.

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Варвара Кошечкина
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