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16:53, 29 декабря 2022Мир

В Испании отчитались о количестве принятых украинских беженцев

МВД Испании сообщило, что с марта 2022 года страна приняла 160 тысяч украинских беженцев

Фото: Susana Vera / Reuters

Испания с начала марта 2022 года приняла около 160 тысяч украинских беженцев по процедуре предоставления временной защиты. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе МВД королевства.

«По данным на 28 декабря, суммарно в Испании было оформлено и предоставлено 160 537 временных виз для граждан Украины с момента начала предоставления процедур 9 марта 2022 года», — отчитались представители МВД.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке, поэтому призвала украинскую диаспору изучать государственный язык.

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Виктория Кондратьева
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