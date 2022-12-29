В Испании отчитались о количестве принятых украинских беженцев

МВД Испании сообщило, что с марта 2022 года страна приняла 160 тысяч украинских беженцев

Испания с начала марта 2022 года приняла около 160 тысяч украинских беженцев по процедуре предоставления временной защиты. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе МВД королевства.

«По данным на 28 декабря, суммарно в Испании было оформлено и предоставлено 160 537 временных виз для граждан Украины с момента начала предоставления процедур 9 марта 2022 года», — отчитались представители МВД.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке, поэтому призвала украинскую диаспору изучать государственный язык.