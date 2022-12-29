Россиянин изрезал и задушил сожительницу и получил девять лет колонии

В Ульяновской области осудили на 9 лет мужчину, изрезавшего и задушившего сожительницу

В Ульяновской области суд приговорил к девяти годам и трем месяцам лишения свободы 54-летнего местного жителя за убийство 49-летней сожительницы. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 23 сентября пьяный фигурант изрезал сожительницу, нанеся ранения в шею и живот, а затем задушил ее.

Ранее стало известно, что в Тыве осудили на один год мужчину, заразившего детей сожительницы туберкулезом.