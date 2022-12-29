Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 29 декабря 2022Россия

43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца

РЕН ТВ: мужчина упал пьяным на улице на юго-востоке Москвы и умер спустя почти два месяца

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Мужчина упал пьяным на улице в районе Зябликово на юго-востоке Москвы и умер спустя почти два месяца. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в четверг, 29 декабря.

43-летний мужчина поступил в лечебное учреждение еще 9 ноября. Он успел рассказать врачам, что будучи нетрезвым упал неподалеку от своего дома на улице Мусы Джалиля.

Впоследствии у жителя столицы диагностировали переломы черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму. Более того, у мужчины лопнула барабанная перепонка.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, действительно ли москвич получил смертельные увечья при падении на улице.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 11-летний мальчик умер у порога секции карате. По словам тренера погибшего, мать ребенка говорила, что он полностью здоров. Все нужные для занятия спортом справки у него были.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Военком Брестской области прокомментировал падение украинской ракеты
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые российские регионы
В Госдуме признали ущерб экономике из-за нападок на уехавших из страны россиян
На Украине вынесли приговор «личному информатору» Стрелкова
Названы три самых популярных страны для летающих бизнес-классом россиян
Непомнящего заставили переодеться на турнире из-за футболки с фразой Месси
18-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в купальнике на фоне снега
43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца
Раскрыта многомиллионная стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году
Гоблин назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.