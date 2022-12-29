43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца

РЕН ТВ: мужчина упал пьяным на улице на юго-востоке Москвы и умер спустя почти два месяца

Мужчина упал пьяным на улице в районе Зябликово на юго-востоке Москвы и умер спустя почти два месяца. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в четверг, 29 декабря.

43-летний мужчина поступил в лечебное учреждение еще 9 ноября. Он успел рассказать врачам, что будучи нетрезвым упал неподалеку от своего дома на улице Мусы Джалиля.

Впоследствии у жителя столицы диагностировали переломы черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму. Более того, у мужчины лопнула барабанная перепонка.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, действительно ли москвич получил смертельные увечья при падении на улице.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 11-летний мальчик умер у порога секции карате. По словам тренера погибшего, мать ребенка говорила, что он полностью здоров. Все нужные для занятия спортом справки у него были.