Родителям назвали правила разговора со столкнувшимся с насилием ребенком

Психолог Корнеева: говорить с ребенком о пережитом насилии надо без обвинений и давления

Родителям столкнувшегося с насилием ребенка надо говорить с ним о пережитой трагедии максимально деликатно, без давления и обвинений, посоветовали психологи Анастасия Корнеева и Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» они назвали некоторые другие правила разговора с детьми о травматичной ситуации.

Когнитивно-поведенческий психолог Титарева отметила, что существует мало четких алгоритмов, что делать взрослым, если они догадываются, что ребенок подвергается насилию. Они могут сомневаться в своих подозрениях и пытаться найти неопровержимые факты. Ситуация осложняется, если в семье нет эмоционально близких и доверительных отношений. В этом случае ребенок будет бояться рассказать родителям о случившемся из-за боязни осуждения или негативной реакции с их стороны.

Даже чуткие и любящие родители могут невольно сделать ребенку больно и усугубить ситуацию своим видением того, как бы они поступили, если бы переживали насилие. Если взрослому непонятно, что делать со своими подозрениями, или он не знает, как об этом максимально бережно поговорить с ребенком, можно обратиться в соответствующий центр или в частном порядке к психологу, специализирующемуся на оказании подобного рода помощи Александра Титарева когнитивно-поведенческий психолог

В свою очередь, психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева рекомендовала родителям удостовериться, что они готовы услышать правду, прежде чем начинать тяжелый разговор. Взрослым придется держать свои эмоции под контролем, чтобы помочь ребенку справиться со своими.

Будьте аккуратны и деликатны, не давите. Если ребенок не готов пока делиться, дайте ему это право. Также в разговоре о произошедшем называйте вещи своими именами. Используйте четкие, понятные формулировки без попыток «приукрасить» или, наоборот, «демонизировать» что-либо. Главное — терпение и поддержка Анастасия Корнеева психолог онлайн-платформы «Грань.рф»

Также Корнеева призвала взрослых быть с детьми во взрослой позиции. Родители для ребенка — гарант безопасности, поэтому им необходимо проявить чуткость, сочувствие, нежность, выразить словами свои переживания и участие.

Если даже в этом случае ребенок «пойдет в отказ», и никакого результата разговор не принесет, тогда имеет смысл обратиться за помощью к детскому психологу — это поможет уменьшить масштабы последствий трагедии, подытожила Корнеева.

Ранее психолог Мария Макухина назвала свидетельствующие о насилии над ребенком перемены в его поведении. По ее словам, прежде всего надо обратить на неожиданно появившуюся замкнутость, вспышки агрессии, плаксивость, вроде бы беспричинные слезы, ночные кошмары, страх перед какими-то ситуациями, людьми или местами.