Названы свидетельствующие о насилии над ребенком перемены в его поведении

Психолог Макухина: изменившееся поведение ребенка может быть признаком насилия над ним

Внезапно изменившееся поведение ребенка может свидетельствовать о насилии над ним, заявили детский клинический психолог клиники «Фэнтези» Мария Макухина и психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» они назвали некоторые тревожные признаки травмирующей ситуации, на которые родителям стоит обратить внимание.

По словам Корнеевой, насилие может быть разным: физическим, сексуальным, моральным, эмоциональным. В любой форме оно неприемлемо и сказывается на психике. Чтобы причиняющая боль ситуация не переросла в настоящую психологическую травму, важно вовремя и грамотно на нее среагировать. Главная сложность для родителей заключается в том, чтобы распознать тревожные перемены в поведении ребенка, которые не всегда очевидны из-за того, что чем старше он становится, тем меньше у взрослых прямого контроля над всеми аспектами его жизни.

Ребенок может молчать о насилии по ряду причин: нет доверия к взрослым и чувства безопасности дома; страшно шокировать и расстроить родителей; он может бояться огласки и последствий; стыдно; он не уверен в том, насколько случившееся ненормально Анастасия Корнеева Психолог

В свою очередь, детский клинический психолог Макухина посоветовала прежде всего обратить на изменившееся поведение ребенка: неожиданно появившуюся замкнутость, вспышки агрессии, плаксивость, вроде бы беспричинные слезы, ночные кошмары, страх перед какими-то ситуациями, людьми или местами. «Если речь идет о школьнике, у него может снизиться успеваемость, могут появиться проблемы с учебой, нежелание ходить в школу. Ребенок помладше может начать писаться днем или ночью, могут происходить откаты назад в других, уже освоенных им сферах жизни», — объяснила она.

По словам Макухиной, если насилие физическое, на теле могут появляться ссадины, синяки, ребенок может приходить домой в грязной, рваной одежде, прятать какие-то части тела, чтобы скрыть следы насилия.

Если насилие сексуализированное, стоит обратить внимание на поведение, нехарактерное для данного возраста. Например, если дошкольник знает необычно много о строении половых органов и их специфических названиях, о том, как проходит половой акт — подробно и в деталях. Может появиться имитация половых актов, открытая, демонстративная мастурбация Мария Макухина Детский клинический психолог

Часто ребенок сталкивается с сексуализированным насилием от хорошо знакомых, близких людей, отметила Макухина. Стоит насторожиться, если он начинает избегать общения с человеком, с которым раньше с удовольствием контактировал. Или, наоборот, у него неожиданно появляется взрослый друг, проявляющий к нему внимание, интерес, дарящий подарки.

Как в заключение подчеркнула психолог, ни один из этих симптомов по отдельности не является стопроцентным признаком, что ребенок столкнулся с насилием. Тревожным звоночком должно быть появление нескольких признаков сразу.

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