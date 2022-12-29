Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:42, 29 декабря 2022Ценности

Ивлеева показала лицо без макияжа

Телеведущая Анастасия Ивлеева показала лицо с акне без макияжа в новом видео

Кадр: Настя Ивлеева / YouTube

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева показала лицо без макияжа в новом ролике. Соответствующий пост опубликован на ее личном YouTube-канале.

31-летняя знаменитость появилась в кадре после снятия косметики с лица перед посещением салона красоты, продемонстрировав подписчикам тонкие брови и акне. По словам блогерши, прежде чем снять видео она также нанесла на лицо крем, а на губы — бальзам.

«Момент истины! Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно, но вы уже к этому привыкли. Из-за того, что мои брови очень тонкие, когда они не накрашены, возникает ощущение, что их вообще нет», — высказалась телезвезда в публикации, которая набрала 257 тысяч просмотров.

В ноябре Ивлеева также пришла на премьеру сериала «Монастырь», в котором сыграла одну из главных ролей, в откровенном образе. Актриса посетила мероприятие, состоявшееся в Москве, в компании матери Натальи Никитиной. Фотографы запечатлели знаменитость в классическом пиджаке на голое тело и брюках черного цвета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине
В России спустили на воду новую подлодку с ракетами «Булава»
Матери-одиночке с восемью детьми купили разваливающийся дом
В Белоруссии заявили об угрозе со стороны Украины
Главы МИД Турции и Финляндии обсудили расширение НАТО
Россиян предупредили об опасности игрушек Хаги Ваги
Кадыров заявил о перевыполненном плане по мобилизации в Чечне
Преследующего людей «пещерного человека» выселили из вырытого им бункера
«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом в мире на Paramount+
Кадыров объяснил практику публичных извинений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.