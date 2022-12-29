Телеведущая Анастасия Ивлеева показала лицо с акне без макияжа в новом видео

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева показала лицо без макияжа в новом ролике. Соответствующий пост опубликован на ее личном YouTube-канале.

31-летняя знаменитость появилась в кадре после снятия косметики с лица перед посещением салона красоты, продемонстрировав подписчикам тонкие брови и акне. По словам блогерши, прежде чем снять видео она также нанесла на лицо крем, а на губы — бальзам.

«Момент истины! Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно, но вы уже к этому привыкли. Из-за того, что мои брови очень тонкие, когда они не накрашены, возникает ощущение, что их вообще нет», — высказалась телезвезда в публикации, которая набрала 257 тысяч просмотров.

В ноябре Ивлеева также пришла на премьеру сериала «Монастырь», в котором сыграла одну из главных ролей, в откровенном образе. Актриса посетила мероприятие, состоявшееся в Москве, в компании матери Натальи Никитиной. Фотографы запечатлели знаменитость в классическом пиджаке на голое тело и брюках черного цвета.