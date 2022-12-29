Россиянин перенес инсульт, упал в коллектор, получил обморожение и выжил

Житель Хабаровского края упал в коллектор из-за перенесенного инсульта и смог спастись

В Хабаровске спасатели несколько часов искали россиянина, который упал в канализационный коллектор. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС по региону.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на горячую линию службы спасения поступил звонок, в ходе которого звонивший крайне невнятно попытался объяснить, что он упал — как предполагал мужчина — в колодец. По тому адресу, который назвал пострадавший, найти его не удалось, и тогда спасатели расширили зону поиска.

Обследовав канализационную систему, спасатели обнаружили россиянина живым в коллекторе в сотне метров от названного им места. Оказалось, что пожилой мужчина перенес инсульт — поэтому его речь была столь невнятной. Кроме того, у него обнаружили признаки обморожения. Сколько часов он пробыл в канализации, выяснить не удалось.

Мужчине на месте оказали первую помощь, после чего его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области двухлетний ребенок упал в открытый канализационный люк и выжил.