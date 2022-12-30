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22:07, 30 декабря 2022Путешествия

«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов у иностранного лизингодателя

«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 самолетов Boeing 777

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Об этом пишет РБК.

Воздушные судна с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландского лизингодателя. Самолеты поставлялись «Аэрофлоту» через компанию «ВЭБ-Лизинг». Срок финансовой аренды этих машин составлял 12 лет. Представитель российской компании не раскрыл стоимость сделки и имя продавца.

Отмечается, что сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства России «о проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ».

В компании подчеркнули, что продолжат работу по выкупу самолетов для сохранения текущего иностранного флота и расширения возможности эксплуатации.

Ранее «Аэрофлот» выкупил восемь Airbus A330 у иностранных лизингодателей. Как заявили представители компании, несколько широкофюзеляжных воздушных судов приобретались в рамках исполнения договорных обязательств. К настоящему моменту лайнеры переведены в российский реестр.

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Марина Совина
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