«Аэрофлот» выкупил несколько самолетов у иностранных лизингодателей

«Аэрофлот» выкупил восемь Airbus A330 у иностранных лизингодателей

Авиакомпания «Аэрофлот» выкупила восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как заявили представители «Аэрофлота», несколько широкофюзеляжных воздушных судов приобретались в рамках исполнения договорных обязательств. К настоящему моменту лайнеры переведены в российский реестр.

Отмечается, что 8 апреля Евросоюз принял поправку к антироссийским санкциям. Согласно новым правилам, лизинговые компании могут продать отечественным компаниям самолеты, которые находятся в России.

Ранее в мае глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что перевод самолетов отечественных авиакомпаний в российский реестр планируется завершить в ближайшее время. По его словам, сейчас в нем зарегистрировано уже 1182 самолета, из них них 1127 — пассажирские.