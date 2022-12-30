«Роснефть» выпустила атлас «Морские млекопитающие России»

«Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» выпустила атлас «Морские млекопитающие России»

«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» в рамках серии «Экологические атласы морей России» выпустила атлас «Морские млекопитающие России». Об этом говорится в сообщении компании.

Экологический атлас знакомит читателей c морскими млекопитающими, обитающими во внутренних водоемах и морях России. В издании представлены научные данные о 47 видах морских млекопитающих, встречающихся в описываемых акваториях. Кроме того, в нем содержится информация о климатических и океанографических особенностях морей, истории изучения, проблемах охраны морских млекопитающих и основных методах их исследования. Книга дает возможность получить современную информацию об особенностях биологии, популяционной структуре, природных и антропогенных угрозах для описанных видов. Издание содержит более 60 карт, уникальные художественные иллюстрации, и фотографии из экспедиций Компании.

В атласе отражены результаты многолетних работ Компании по изучению морских млекопитающих — белого медведя и моржа, которые выполнены в рамках корпоративной программы сохранения биологического разнообразия. Целью программы является изучение и сохранение популяции редких видов животных, по состоянию которых можно судить о балансе арктических экосистем. С результатами исследований Компании можно ознакомиться в специальном разделе атласа.

Над атласом работали специалисты «Арктического Научного Центра» Компании и ведущих научных институтов России: Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Тихоокеанского института океанологии ДВО РАН, Мурманского морского биологического института РАН, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды и РОО «Совет по морским млекопитающим».

Издание «Морские млекопитающие России» будет интересно не только для профессионального сообщества, но и для всех, кто неравнодушен к вопросам сохранения окружающей среды.

Атлас «Морские млекопитающие России» доступен для свободного скачивания.