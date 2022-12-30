Мужчина встретил третье Рождество подряд в больнице из-за последствий COVID-19

Daily Mirror: в Великобритании мужчина почти три года провел в больнице из-за COVID-19

В Великобритании госпитализированный с COVID-19 в 2020 году мужчина до сих пор находится в больнице и был вынужден встретить там третье Рождество подряд из-за последствий заболевания. Историю пациента, который почти три года провел в медучреждении, публикует Daily Mirror.

59-летние братья-близнецы Стив и Бобби Лавиньер с 1984 года выступали в качестве диджеев на различных мероприятиях. Они заразились новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. Оба брата испытывали трудности с дыханием, причем Бобби настолько плохо себя чувствовал, что его пришлось положить в больницу и ввести в медикаментозную кому. Тем не менее он справился с болезнью. Стив же чувствовал себя все хуже и оказался на больничной койке за два дня до выписки брата.

Его также ввели в кому, однако после выхода из нее он не реагировал на внешние раздражители. Оказалось, что у Стива развился острый геморрагический лейкоэнцефалит Херста — редкое постинфекционное заболевание нервной системы.

Почти три года Стив находится под круглосуточным наблюдением врачей и несколько раз был на грани смерти. Несмотря на тяжелое состояние мужчины, родственники продолжают надеяться, что он однажды поправится. «В последние три недели жена видела, как он шевелил пальцем ноги. Такие мелочи показывают, что реакция сохранилась. Все движется в верном направлении, он борется», — заявил Бобби.

Медики разрешают семье мужчины забирать Стива на несколько часов каждые восемь недель. К лету 2023 года родные надеются перевести его домой, но для этого им нужно сделать ремонт и серьезно переоборудовать помещения.

Бобби открыл сбор средств, чтобы покрыть расходы на ремонт. Из необходимых 65 тысяч фунтов (почти три миллиона рублей) стерлингов ему уже удалось собрать чуть больше половины. «Его душа все еще здесь, я знаю, что брат слышит нас. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть его домой. Все движется в правильном направлении. Он там сражается, я это точно знаю», — сказал Бобби.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии собака породы бишон-фризе помогла болевшей COVID-19 хозяйке восстановиться. «Усталость была просто сокрушительная, я часами лежала в постели, но Стелла была рядом со мной, приходила и садилась у моих ног. Даже если я спала, она была рядом и прижималась ко мне. Она не отходила от меня все время, пока я болела», — рассказала хозяйка животного.