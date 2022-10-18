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02:06, 18 октября 2022Из жизни

Внимательная собака помогла хозяйке преодолеть COVID-19

Daily Mirror: в Северной Ирландии заботливая собака помогла хозяйке преодолеть COVID-19

Фото: @theswandoctor

В Северной Ирландии собака породы бишон фризе помогла болевшей COVID-19 хозяйке восстановиться. Об этом сообщает Daily Mirror.

48-летняя коуч и фармацевт Рут Миллер-Андерсон ведет активную жизнь и старается успевать как можно больше. Однако большинство ее планов разрушились после того, как она заболела новой коронавирусной инфекцией. Женщина столкнулась с упадком сил и большую часть болезни проводила в постели. Все это время рядом с ней была внимательная и заботливая собака по кличке Стелла, которая помогла хозяйке преодолеть недуг.

«Усталость была просто сокрушительная, я часами лежала в постели, но Стелла была рядом со мной, приходила и садилась у моих ног. Даже если я спала, она была рядом и прижималась ко мне. Она не отходила от меня все время, пока я болела», — вспоминает Миллер-Андерсон.

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По словам женщины, обычно Стелла предпочитает компанию ее супруга, 50-летнего Алана, но во время болезни Рут собака полностью посвятила себя хозяйке. Она добавила, что не первый раз заводит бишона фризе, потому что представители этой породы славятся жизнерадостностью, игривостью и преданностью.

Помимо Стеллы у семьи есть пес породы салюки по кличке Салах. Его супруги нашли брошенным на улице во время вечерней прогулки и решили взять домой. Рут заключила, что собаки делают дом по-настоящему уютным и наполняют жизнь счастьем.

Ранее сообщалось, что 84-летняя Перл Рэдклифф из американского штата Техас пропала на двое суток и была найдена без сознания со своей собакой. Предполагается, что питомец находился рядом с хозяйкой все время и охранял ее, пока она лежала на асфальте.

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Евгения Черкасова
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