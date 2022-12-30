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12:09, 30 декабря 2022Путешествия

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка из автомобилей

Пробка в три километра образовалась на подъезде к Крымскому мосту 30 декабря

Фото: Takahiro Taguchi / Unsplash

Огромная автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани 30 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что протяженность пробки составляет примерно три километра. В настоящее время своей очереди на проезд ожидают около 1200 машин.

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Более того, автомобилистов предупредили, что проезд по пробке займет несколько часов. «При планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников необходимо учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами», — добавили в оперштабе.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности. В республике 30 декабря ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду.

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Фариза Бацазова
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