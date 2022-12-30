Жена по-новому взглянула на мужа из-за коронавируса и передумала разводиться

В Китае супруги передумали разводиться после того, как жена перенесла COVID-19

Супруги из китайской провинции Цзянси вновь полюбили друг друга и передумали разводиться после того, как жена перенесла COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

В середине декабря пара подала на развод. Супругам оставалось выждать положенный по закону месяц, чтобы принять окончательное решение, а затем получить документы, подтверждающие расторжение брака. Пока этого не произошло, они продолжали совместную жизнь в своем доме.

В этот период жена заразилась коронавирусом. Пока она болела, муж трогательно заботился о ней. Он подавал ей воду и бумажные полотенца, готовил для нее и приносил еду в постель. Несмотря на жар и ослабленное состояние, жена обратила внимание, с какой любовью муж ухаживал за ней, и по-новому на него взглянула.

После этого пара вновь обсудила свои проблемы и отозвала заявление о разводе. «Он предложил мне смотреть в будущее вместе», — объяснила жена. Она считает, что COVID-19 спас их брак.

История растопила сердца пользователей соцсетей. «Ух ты! Боже, дай им еще один шанс на любовь», — написал один из них. «Я чуть не расплакалась, когда прочитала про такую обычную, но настоящую любовь», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что в Огайо, США, супруги нашли необычный способ спасти и улучшить свои отношения. Они потратили почти две тысячи долларов на развод и передумали расставаться.