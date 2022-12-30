Появилось видео допроса подозреваемой в передаче Киеву данных о войсках России

Допрос жительницы Сватово, подозреваемой в передаче данных о войсках РФ, попал на видео

Задержанная в Луганской народной республике (ЛНР) жительница Сватово, подозреваемая в передаче Киеву сведений о передвижении российских войск и техники, рассказала, что передавала данные коллеге по телефону. Допрос женщины попал на видео, ролик появился в Telegram-канале «Известий».

По словам задержанной, она передавала данные о движении военной техники РФ по городу. Женщина призналась, что если бы осознавала последствия содеянного, то никогда бы не пошла на такой шаг.

Отмечается, что переданная информация могла использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

О задержании женщины стало известно 30 декабря.