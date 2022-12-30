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07:04, 30 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали способы избежать ссор с близкими за новогодним столом

Психолог Лобанова: за новогодним столом лучше не обсуждать темы денег и имущества

Фото: Krakenimages / Unsplash

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как не допустить развития конфликта во время празднования Нового года. Своими советами она поделилась с «Известиями».

Специалист пояснила, что существуют темы, которых следует избегать за новогодним столом. В особенности, подчеркнула она, это касается имущественных и финансовых вопросов. «Это касается также воспоминаний о возможных старых детских обидах по отношению к родителям, негативных случаев из жизни», — добавила Лобанова. В случае, если инициатором обсуждения конфликтных тем является кто-то из родственников, необходимо мягко переключить внимание присутствующих на что-то связанное с праздником.

Психолог порекомендовала проявлять особую аккуратность в разговоре с пожилыми людьми, поскольку у них может быстро портиться настроение от переутомления и новогодних хлопот. «Поэтому с ними необходимо вести себя уважительно, сдержанно и не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичные для них», — заключила она.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала причины отсутствия новогоднего настроения. По ее словам, это может быть связано с эндокринными нарушениями или психическим заболеванием.

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Варвара Кузьмина
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