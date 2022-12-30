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12:30, 30 декабря 2022Ценности

Стилист назвала россиянам пять необходимых вещей в гардеробе зимой

Российский стилист Екатерина Храмкова назвала трикотажный костюм необходимой вещью зимой

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала россиянам пять необходимых вещей для зимнего гардероба. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт выделила пуховик. По ее словам, для холодного сезона больше подойдут модели, внутри которых находится натуральный пух. «Что же касается фасона и цвета, в базовый гардероб впишется лаконичная модель черного, коричневого или серого оттенка», — отметила Храмкова.

В список попали трикотажный костюм, объемный шарф и свитер. В последнем случае Храмкова посоветовала обратить внимание на однотонные варианты без лишнего декора. Она объяснила, что данный предмет гардероба можно сочетать с повседневными джинсами и нарядными юбками.

Также в рейтинге актуальных вещей оказались угги или дутики. Подобную обувь можно носить с повседневной одеждой, считает Храмкова.

Ранее российский стилист бренда Emka Владимир Казарян перечислил лучшие сумки для сочетания с пуховиками. По словам эксперта, больше всего к объемным курткам подойдут сумки из таких материалов, как кожа, искусственный мех, твид, замша, а также бархат или нейлон.

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Мария Винар
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