Моряки нашли «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике

The Sun: моряки нашли в Бермудском треугольнике яхту без людей на борту

Моряки нашли в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту и попытались отбуксировать его к суше. Об этом сообщает The Sun.

Двое яхтсменов из Проекта по исследованию океана наткнулись на заброшенную яхту в Атлантическом океане. Исследователи заметили, что ее парус спущен, мотор не работает, и на борту не видно никаких признаков жизни. Обеспокоенные тем, что на судне могут быть пострадавшие, мужчины решили высадиться на него.

Один из членов команды, Мэтт Рузерфорд, снял происходящее на видео. «Это пугающе заброшенный парусник под названием Woolfhound («Волкодав» — прим. «Ленты.ру»). Не знаю, что внутри. Сейчас я пойду посмотреть и надеюсь, не найду мертвых тел или чего-то подобного», — заявил он. Оказавшись на лодке, Рузерфорд сначала боялся открывать двери и шкафы. Осмотревшись, он сказал: «Мертвецов нет, слава богу. Это абсолютное безумие. 1,2 тысячи километров от Бермуд, 2,4 тысячи километров от США, стоим посреди океана на яхте Swan 48».

Моряки решили отбуксировать яхту к берегу. «Это забавно, 14-метровая яхта и 12-метровая яхта. Мы постараемся доставить ее на Бермуды», — отметил исследователь. После 47 дней в океане, у яхтсменов начало заканчиваться топливо, но они попросили экипаж встреченного грузового судна поделиться горючим. Рузерфорд с товарищем продолжили буксировать таинственную яхту, но в конце концов им пришлось перерезать буксирный трос, так как он зацепился за руль их судна и чуть не сломал его.

Онлайн-сыщики установили, что яхта принадлежала шкиперу Алану Макгеттингану из Королевского Ирландского яхт-клуба. За два месяца до обнаружения Рузерфордом яхта серьезно пострадала во время шторма. Макгеттинган активировал аварийный маячок, и команде пришлось оставить судно. Капитана яхты и его команду спас греческий грузовой корабль в 100 километрах от Бермуд.

Ранее сообщалось, что в США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад. Речь идет о судне «Грифон», которое было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию.