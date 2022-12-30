Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз

ЦБ: в третьем квартале россияне перевели за рубеж рекордные 1,47 триллиона рублей

Россияне перевели на зарубежные депозиты 1,47 триллиона рублей в третьем квартале 2022 года, что является рекордом за все время публикации этих данных, выяснило РИА Новости, проанализировав статистику Банка России.

Перечисления по итогам июля-сентября превысили первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда и 550,7 миллиарда рублей соответственно). В годовом выражении показатель вырос почти на 2600 процентов, или в 27 раз.

По данным ЦБ, темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала 2021 года — тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года — на 118,4 миллиарда.

Ранее в декабре Bloomberg сообщало, что в 2022 году валюты Армении, Грузии и Таджикистана рекордно укрепились по отношению к доллару — поспособствовала массовая релокация россиян в эти страны после начала спецоперации на Украине. Так, армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16 и 10 процентов соответственно, опередив по темпам роста российский рубль.