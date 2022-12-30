В России кочегар переусердствовал и сжег ретро-поезд

В Перми кочегар устроил пожар в ретро-поезде 1944 года выпуска

В Перми кочегар переусердствовал и вызвал пожар в ретро-поезде, который готовился к отправке со станции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пожар в российском городе произошел на станции Пермь-2. Машинист-кочегар готовил поезд к отправке, однако в процессе использовал слишком много угля, из-за чего в паровозе начался пожар.

Сначала экипаж попытался тушить возгорание своими силами, но через 20 минут пришлось вызывать пожарных. Спасти поезд однако не удалось — паровоз сгорел практически полностью. Известно, что поезд был 1944 года выпуска.

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