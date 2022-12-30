Психолог оценила утверждение о развитии зависимости от мастурбации

Психолог Корнеева предупредила о развитии зависимости от мастурбации у некоторых людей

Мастурбация может стать проблемой для тех людей, которые начинают заменять ею другие радости жизни, отношения и партнерский секс, предупредила Анастасия Корнеева, психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф». В беседе с «Лентой.ру» она оценила утверждение о возникновении зависимости от мастурбации.

Корнеева сообщила, что не стоит бояться мастурбации как таковой, ведь никаких ужасных последствий она не несет. Более того, она даже полезна, так как помогает лучше узнать свое тело и снять напряжение. Но если на нее «подсаживается» человек, склонный к формированию зависимости, это становится проблемой. «Риск развития зависимости велик только для некоторых людей. Это всегда определенный психотип вкупе с отсутствием навыка и опыта справляться со своими эмоциями. Если человек склонен к аддикции — то вопрос случая, какую именно он выберет для себя», — разъяснила психолог.

По словам Корнеевой, мастурбация — процесс, который приносит наслаждение, а также провоцирует выброс гормонов счастья и удовольствия: энфордина и дофамина. И если человек при помощи регулярного самоудовлетворения пытается заглушить свою душевную боль, рано или поздно это станет аддикцией.

Далее, как отметила Корнеева, зависимость развивается по классической схеме: с каждым разом нужно больше и больше стимула, при этом эффект от него падает. Человек утрачивает количественный контроль над аддикцией, начинает страдать качество жизни, его отношения и работа. Но на данном этапе человек и рад бы остановиться, но уже не может. Мозг привык к подпитке извне, перестал регулировать баланс гормонов самостоятельно, перестроился, и без предмета зависимости — мастурбации — ему буквально невыносимо.

Мастурбация — это быстро, просто и доступно. Таким образом можно и стресс снять, и расслабиться, и со скукой справиться, и душевные раны «обезболить». Проблемой мастурбация становится, когда начинает заменять все радости жизни, отношения и партнерский секс. В этом случае из-за сформировавшейся привычки человек вынужден подстраивать под это дело свой график, изолироваться от общества Анастасия Корнеева Психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф»

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