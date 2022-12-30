Путин поздравил с Новым годом лидеров постсоветских стран

Путин поздравил с Новым годом глав Армении, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров постсоветских стран с наступающим Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава России направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту страны Ваагну Хачатуряну. Кроме того, поздравления получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Путин также поздравил европейских политиков. В частности, он отправил пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Сербии Александру Вучичу.