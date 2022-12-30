Россияне назвали самые значимые события уходящего года в жилищной сфере

Среди ключевых событий 2022 года россияне отметили программы для семей с детьми

В 2022 году в пятерку самых запомнившихся россиянам событий в жилищной сфере вошли мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми. Также людей интересовали изменения в законодательстве, касающиеся рынка недвижимости, удорожание стройматериалов и повышение цен на жилье. Об этом свидетельствует опрос, который совместно провели в декабре ДОМ.РФ и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 35 процентов опрошенных назвали ключевым событием года индексацию материнского капитала. В ноябре президент России принял решение об его увеличении в 2023 году сразу на 12,4 процента — до 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. Еще 25 процентов россиян назвали важной реализацию в этом году программы льготной ипотеки для молодых семей. С ее помощью супруги в возрасте до 35 лет могут получить от государства субсидию на приобретение собственного жилья.

Кроме того, 24 процента респондентов в числе главных событий отметили продление программы выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, оператором которой выступает ДОМ.РФ. В июле ее действие было пролонгировано еще на один год — теперь оформить выплату могут семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до конца 2023 года, а кредитный договор можно заключить до 1 июля 2024 года.

«В этом году особую важность приобрели программы, направленные на поддержку семей с детьми. Сегодня это одно из ключевых направлений государственной политики в жилищной сфере. Например, широко востребованы и пользуется спросом во всех регионах выплаты на погашение ипотеки. В 2022 году этой мерой воспользовались уже более 180 тысяч многодетных семей. В этом году также было упрощено их оформление благодаря интеграции с порталом Госуслуг», — отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

В ходе опроса 21 процент респондентов упоминали среди главных событий продление до 2031 года действия «дачной амнистии». Программа также была расширена — с этого года ей смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев земельных участков. Кроме того, 21 процент опрошенных отметили перевод в онлайн оформление налогового вычета за покупку недвижимости. Теперь его можно получить через личный кабинет ФНС без предоставления оригинала документов, а срок проведения проверки и возврата налога сокращен до 1,5 месяца.

Среди знаковых событий россияне назвали появление льготной ипотеки на строительство частного дома хозспособом (14 процентов). В ДОМ.РФ отмечают большой интерес населения к индивидуальному домостроению: по данным проведенного в этом году исследования, 68 процентов семей считают частный дом идеальным форматом жилья, при этом более 50 процентов россиян готовы рассмотреть ипотеку для переезда в собственный дом. С этого года почти все льготные ипотечные программы распространены на ИЖС, что уже отразилось на уровне спроса — за 11 месяцев банки выдали более 27 тысяч кредитов на частное домостроение, что почти втрое больше, чем за весь прошлый год.

Кроме того, россияне назвали важными изменения и других льготных ипотечных программ — продление «Дальневосточной ипотеки» до 2030 года и ее расширение на врачей и учителей (13 процентов опрошенных), а также появление льготной ипотеки для IT-специалистов (11 процентов).

Среди значимых событий отмечен запрет на куплю-продажу микродолей в квартирах и решение правительства России сделать программу социальной газификации бессрочной (18 процентов). В список волнующих россиян вопросов также вошли удорожание стройматериалов (22 процента) и рост цен на недвижимость (18 процентов).