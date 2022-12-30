Названы два сценария отношений Китая и США в 2023 году

Политолог Кортунов: отношения Китая и США в 2023 году будут соперническими

Отношения США и Китая в 2023 году могут развиваться по двум разным сценариям. Это зависит от множества факторов, в том числе и внешних, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал ключевые моменты взаимодействия стран.

По словам политолога, есть постоянные и переменные вещи в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Если говорить о постоянных факторах американо-китайских отношений, можно сказать, что эти отношения будут конкурентными. Они будут больше в степени соперничества, чем сотрудничества. Возвращение отношений к модели до [прихода к власти] президента [Донадьда] Трампа уже не будет. Вопрос заключается в том, в какой форме это неизбежное соперничество будет реализовано. Здесь есть довольно широкий диапазон различных вариантов», — сказал он.

Самый благоприятный вариант — это достижение договоренностей по основным торговым вопросам, решение отодвинуть проблему Тайваня на неопределенное будущее, и продолжение активного соперничества в сфере новых технологий, может быть, в финансовых вопросах. Вот такая конкуренция при сохранении значительной экономической взаимозависимости Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

В то же время внутриполитические ограничения, уровень дипломатии и действия третьих стран могут привести к гораздо более негативному развитию событий, полагает Андрей Кортунов.

«На другом конце можно увидеть сценарий вооруженного конфликта вокруг Тайваня, полноценную масштабную торговую войну между Вашингтоном и Пекином, ожесточенное противостояние в международных организациях и, конечно, также технологическое противостояние, которое в любом случае будет», — заключил он.

Ранее Минобороны Китая предостерегло США от «игр с огнем» из-за поставок противотанковых систем минирования Volcano Тайваню.