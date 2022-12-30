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20:32, 30 декабря 2022Россия

Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям покинуть Россию

Guardian: бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию, пока можно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Евреям следует покинуть Россию, «пока можно», так как российские власти могут «перенаправить гнев и недовольство масс» на их общину. Об этом заявил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian.

Священнослужитель считает, что из-за обострения отношений в Западом в России вырос уровень антисемитизма. Он посоветовал евреям уехать за границу, прежде чем их «сделают козлами отпущения».

Гольдшмидт добавил, что такое происходило всякий раз, когда «политическая система оказывалась в опасности», проведя параллель «с царскими временами и концом сталинского режима».

Ранее стало известно, что число репатриировавшихся в Израиль евреев в 2022 году стало рекордным за последние несколько десятилетий. Больше всего репатриантов прибыли из России и с Украины.

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Алевтина Запольская
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