Раскрыты попытки Британии развалить ОПЕК ради низких цен на нефть

Британское правительство Блэра задумывало развалить ОПЕК ради низких цен на нефть

Правительство лейбористов под руководством экс-премьера Тони Блэра в 1997-2007 годах рассматривало планы по развалу ОПЕК ради снижения цен на нефть. Информацию об этом раскрыла газета Financial Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы британского правительства.

В конце 2002 года Джереми Хейвуд, тогдашний главный личный секретарь Блэра, обсуждал использование «смены режима» в Ираке для наводнения мирового рынка нефтью: это должно было снизить цены на нее по всему миру. Кроме того, Форин-офис призывал Венесуэлу и Нигерию покинуть ОПЕК.

FT поясняет, что тогда правительство лейбористов было обеспокоено ростом цен на нефть, поскольку мировая экономика балансировала на грани рецессии после террористических атак на США 11 сентября. Власти Великобритании также были обеспокоены из-за подготовки США к введению войск в Ирак.

В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.