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12:17, 30 декабря 2022Экономика

В России оценили сроки адаптации к нефтяным санкциям

ФТС: адаптация России к нефтяным санкциям займет не больше трех месяцев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов оценил сроки адаптации экспортеров к нефтяным санкциям — по его мнению, перестройка займет не больше двух-трех месяцев, пишет РИА Новости.

Его оценка основывается на опыте адаптации России к введенным весной западным ограничениям для других групп товаров — тогда для преодоления сложностей в расчетах и логистике отечественным компаниям понадобилось примерно два-три месяца. Давыдов считает, что в случае с нефтью и нефтепродуктами процесс может пойти даже быстрее, так как потребность мирового рынка в этой продукции выше.

Первый замглавы ФТС признал, что в декабре после введения новых ограничений наблюдается «существенное снижение» экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Однако он напомнил, что за весенним спадом последовало постепенное восстановление поставок энергоносителей, а с июля начался планомерный рост на 1,5-2 процента в месяц, — то же самое ждет Россию в ближайшие месяцы.

По его словам, попытки западных стран ограничить российское предложение углеводородов на рынках равноценны выстрелу себе «в ногу, или сразу в голову». Давыдов также отметил, что отечественное топливо, вероятно, продолжает поступать в «недружественные» страны даже после введения санкций.

Кроме того, представитель ФТС заявил, что доля США во внешней торговле России по итогам года опустилась ниже двух процентов, а объем торговли двух стран сократился более чем вдвое. Он также отметил существенный спад объемов торговли с Евросоюзом (ЕС) — с некоторыми государствами товарооборот также упал в два раза.

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Софья Ермакова
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