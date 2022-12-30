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13:38, 30 декабря 2022Россия

Депутаты Севастополя лишили себя права отзыва губернатора

Депутаты заксобрания Севастополя лишили себя права отзывать губернатора

Фото: Mitte27 / Wikimedia

Депутаты законодательного собрания Севастополя лишили себя права отзыва губернатора региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу парламента Севастополя.

По сообщению заксобрания, за отказ от права отзыва губернатора проголосовали 15 парламентариев, воздержались двое. В пресс-службе парламента отметили, что отказ от этого права вызван необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как ранее сообщали «Ведомости», подобные процессы происходят во всех регионах России. Отказ от права отзыва губернатора уже был принят в Тульской, Томской, Сахалинской, Калининградской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

При этом, как заявлял опрошенный «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, сам институт отзыва губернатора считается российскими законодателями мертвым.

По закону отзыв мог производиться в случае нарушения губернатором закона или неисполнения им своих обязанностей.

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Марк Леонов
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