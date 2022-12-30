Депутаты Севастополя лишили себя права отзыва губернатора

Депутаты заксобрания Севастополя лишили себя права отзывать губернатора

Депутаты законодательного собрания Севастополя лишили себя права отзыва губернатора региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу парламента Севастополя.

По сообщению заксобрания, за отказ от права отзыва губернатора проголосовали 15 парламентариев, воздержались двое. В пресс-службе парламента отметили, что отказ от этого права вызван необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как ранее сообщали «Ведомости», подобные процессы происходят во всех регионах России. Отказ от права отзыва губернатора уже был принят в Тульской, Томской, Сахалинской, Калининградской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

При этом, как заявлял опрошенный «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, сам институт отзыва губернатора считается российскими законодателями мертвым.

По закону отзыв мог производиться в случае нарушения губернатором закона или неисполнения им своих обязанностей.