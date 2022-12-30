Угрозу природной катастрофы нашли в кладбище кораблей в Бразилии

Кладбище кораблей в заливе Гуанабара может стать причиной природной катастрофы

Представители экологической группы Movimento Baia Viva обнаружили в кладбище кораблей в Бразилии угрозу возникновения природной катастрофы. Об этом сообщает Aljazeera.

Брошенные корабли находятся в заливе Гуанабара между муниципалитетом Нитерой и Рио-де-Жанейро. Причиной исследования стал сухогруз Sao Luiz с 50 тоннами мазута, он находится в заливе на протяжении шести лет. В ноябре корабль сорвался с якоря и стал медленно двигаться в сторону бетонного моста. «Корабль небезопасен и может стать причиной экологической катастрофы», — заявил Серджио Рикардо из Movimento Baia Viva.

В организации отметили, что судно — одно из десятков других кораблей в заливе. Ржавея, они оказывают серьезное воздействие на окружающую среду — из-за них в водах сократилось количество морских коньков и других животных. Так, на данный момент в заливе обитают 34 гвианских дельфина, при этом в 1990-х годах популяция насчитывала 800 штук. Местные власти стали изучать вопрос, как ликвидировать кладбище кораблей.

Ранее стало известно, что страны с самыми крупными тропическими лесами — Бразилия, Демократическая Республика Конго и Индонезия — объявили о сотрудничестве в области их сохранения.