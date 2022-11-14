Страны с самыми крупными тропическими лесами на планете займутся их спасением

Reuters: Бразилия, Демократическая Республика Конго и Индонезия займутся спасением лесов

Страны с самыми крупными тропическими лесами — Бразилия, Демократическая Республика Конго и Индонезия — объявили о сотрудничестве в области их сохранения. Об этом сообщает Reuters.

О партнерстве стран, на долю которых приходится 52 процента от всех тропических лесов в мире, стало известно в понедельник, 14 ноября. Их представители подписали заявление, связанное со спасением джунглей, на переговорах в Индонезии в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится 15-16 ноября.

В августе 2022 года издание отмечало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен заняться вопросом оказания давления на богатые страны для того, чтобы те финансировали сохранение лесов совместно с другими государствами. Его советник по вопросам окружающей среды Изабелла Тейшейра на климатическом саммите COP27 ООН в Египте заявила, что Бразилия будет стараться привлечь другие страны бассейна Амазонки к сохранению местных лесов.

«Леса имеют значение, природа имеет значение. И я действительно верю, что без защиты Амазонки у нас не может быть климатической безопасности. Я считаю, что Бразилия должна способствовать тому, чтобы другие страны объединились», — заявила Тейшейра.

В марте ученые из британского Университета Эксетера пришли к выводу, что состояние лесов Амазонки приблизилось к критическому. По их сведениям, спутниковые наблюдения с 1991 по 2016 год показали, что три четверти от всех амазонских джунглей начиная с 2000-х годов утратили способность «самолечения» после засухи и пожаров. В последние годы леса тратят все больше времени на восстановление после таких повреждений.