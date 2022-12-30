Мигранты стали фигурантами уголовного дела из-за шкур медведей и волков

В Москве задержали мигрантов за хищение шкур диких животных на 200 тысяч рублей

В Москве следователи предъявили обвинение двум мигрантам 37 и 38 лет, ставшим фигурантами уголовного дела о хищении шкур. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в ночное время злоумышленники проникли в мастерскую на улице Электродная, оттуда они похитили 17 шкур диких животных на общую сумму 200 тысяч рублей, в том числе десять шкур медведей, пять — волков и две — антилопы. Специфический товар похитители успели быстро сбыть, а деньгами распорядиться по собственному усмотрению.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 (Кража) УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

