Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 31 декабря 2022Мир

Ассанж попросил на время отпустить его из тюрьмы

Жена Ассанжа заявила о его попросьбе отпустить его из тюрьмы на похороны дизайнера Вествуд

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жена основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис рассказала, что ее супруг обратился с просьбой временно отпустить его из лондонской тюрьмы Белмарш для того, чтобы он мог присутствовать на похоронах британского дизайнера Вивьен Вествуд, сообщает телеканал Sky News.

«Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах», — заявила она.

Вивьен Вествуд умерла 30 декабря в Лондоне. Отмечается, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Отличительные черты ее одежды — асимметрия и модификация исторических костюмов. В середине 1970-х модельер разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года она представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 января
Захарова поздравила россиян и пожелала настоящей любви
Звезды шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим 2023 годом
В России проиндексировали пенсии
Стало известно о ранении трех мирных жителей в ДНР при обстреле ВСУ
Работу Керченской паромной переправы остановили
Ассанж попросил на время отпустить его из тюрьмы
В России утвердили программу гарантий по бесплатной медпомощи
Военкор показал тушение миномета «Тюльпан» с полным боекомплектом
Военнопленные украинцы раскрыли свои мечты о мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.