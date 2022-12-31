Ассанж попросил на время отпустить его из тюрьмы

Жена Ассанжа заявила о его попросьбе отпустить его из тюрьмы на похороны дизайнера Вествуд

Жена основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис рассказала, что ее супруг обратился с просьбой временно отпустить его из лондонской тюрьмы Белмарш для того, чтобы он мог присутствовать на похоронах британского дизайнера Вивьен Вествуд, сообщает телеканал Sky News.

«Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах», — заявила она.

Вивьен Вествуд умерла 30 декабря в Лондоне. Отмечается, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Отличительные черты ее одежды — асимметрия и модификация исторических костюмов. В середине 1970-х модельер разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года она представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.