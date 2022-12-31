Стало известно о невозможности Германии выполнить план по борьбе с Россией

Spiked: правительство ФРГ в 2022 году не достигло объявленных канцлером Шольцем целей

Правительство Германии в 2022 году не смогло достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей в ответ на проведение объявленных спецоперации на Украине. Об этом заявила обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

«Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи "zeitenwende", практически испарились», — отмечается в статье.

Как считает журналист, действующее правительство ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны. Им не удалось встать на новый путь. «Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — заключила журналист.

Ранее Шольц уклонился от прямого ответа, заявив, что цель ФРГ — чтобы Россия прекратила свою агрессию, а Украина отстояла свою целостность. Он указал, что для этого сторонам конфликта и посредникам нужно будет говорить. «Когда конфликт закончится, возможно, мы когда-нибудь снова сможем жить вместе с Россией. Но не сейчас», — добавил канцлер.