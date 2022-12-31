Полянский развеял заблуждение Запада о цели спецоперации

Дипломат Полянский отверг стремление России уничтожить государственность на Украине

Россия не стремится уничтожить государственность на Украине в ходе спецоперации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе трансляции в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, западные «оппоненты» вводят мир в заблуждение, пытаясь показать, что целью действий России является русификация Украины, однако это не соответствует действительности.

Полянский обратил внимание, что ни один из российских руководителей не заявлял, что «не заинтересован в том, чтобы Украина сохранялась»

В обращении Полянский также заявил, что большинство стран в ООН понимают, что поставки вооружений Киеву затягивают конфликт на Украине. По словам дипломата, Россия не ждет, что страны будут «в микрофон выступать с наших позиций». «Но мы очень хорошо видим, как позиция в первую очередь развивающихся стран эволюционирует в сторону равноудаленности», — считает он.