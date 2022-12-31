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07:34, 31 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь

Врач Островская призвала не голодать 31 декабря, чтобы не переесть в новогоднюю ночь

Фото: Vitaly Protopopov / Unsplash

Врач-эндокринолог Елена Островская назвала способы не переесть в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, нельзя голодать весь день 31 декабря. Она посоветовала полноценно пообедать и слегка перекусить около 19:00.

Специалист порекомендовала начать основное пиршество примерно в 21:00, а не откладывать на полночь. Она также подчеркнула, что под бой курантов достаточно ограничиться шампанским и легкой закуской. Врач также призвала россиян воздержаться от сладостей.

Также Островская посоветовала запланировать прогулку или другие развлечения, чтобы не сидеть за столом всю ночь. По ее словам, для общения следует выделить зону без еды, чтобы избежать соблазна постоянно перекусывать. Кроме того, важно пить жидкость, чтобы заполнить желудок, сказала врач.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год. По словам специалиста, спиртное нельзя заедать сладкой едой, потому что она задерживает выведение алкоголя из организма.

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Марина Совина
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