Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 31 декабря 2022Россия

Российские военные сбили два боевых вертолета ВСУ

Министерство обороны России сообщило о двух сбитых украинских боевых вертолетах Ми-8

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские истребители сбили два боевых вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил журналистам в официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают совершать попытки прорыва линии обороны российских войск, однако терпят неудачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области
Российский боец из команды Нурмагомедова выиграл поединок на турнире в Японии
Тренер Анкалаева высказался о возможных соперниках россиянина в UFC
Кинолог перечислил правила подготовки собаки к новогодним салютам
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Артемовске
В Подмосковье нашли сидящего за рулем авто мужчину с ножом в груди
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Российские войска уничтожили установки HIMARS, «Град» и САУ «Гвоздика» ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили более 50 военных ВСУ на купянском направлении
В ЛНР уничтожили чешскую гаубицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.