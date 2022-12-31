Российские военные сбили два боевых вертолета ВСУ

Министерство обороны России сообщило о двух сбитых украинских боевых вертолетах Ми-8

Российские истребители сбили два боевых вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил журналистам в официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают совершать попытки прорыва линии обороны российских войск, однако терпят неудачи.