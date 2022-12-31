Пасечник рассказал о постоянных попытках ВСУ прорвать российскую оборону

Глава ЛНР Пасечник заявил о продолжающихся неудачных попытках ВСУ прорвать оборону ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают совершать попытки прорыва линии обороны российских войск, однако терпят неудачи, заявил ТАСС врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

При этом, по его словам, ситуация на фронте остается тяжелой. «Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом», — сказал Пасечник, отметив, что российские войска контролируют ситуацию.

Ранее глава ЛНР сообщил, что положение на фронте осложняется тем, что на стороне Украины воюют тысячи иностранных наемников более чем из 50 стран.