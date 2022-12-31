Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в армию

МО РФ: осенний призыв граждан на военную службу завершен, призвано 120 тысяч человек

В Министерстве обороны (МО) России сообщили, что осенний призыв граждан на военную службу завершен. По данным оборонного ведомства, в армию было призвано 120 тысяч человек, пишетТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В ведомстве также отметили, что сотрудникам военкоматов пришлось выполнять задачи в сложной обстановке. Уточняется, что они работали «в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации».