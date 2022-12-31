Хирург назвал отеки ярким симптомом патологий в организме

Хирург Амбарцумян: отеки указывают на сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек

Врач-хирург «СМ-Клиника» Мери Амбарцумян в беседе с Газетой.Ru назвала отеки одним из ярких симптомов, указывающих на различные патологии в организме.

Амбарцумян отметила, что сами по себе отеки редко вызывают жалобы, и за исключением косметического дефекта или тяжести в конечностях и полноты. Пациенты замечают прибавку веса, отеки век или лица в утреннее время, уменьшающееся в течение дня.

«Следует отметить, что это достаточно важный звонок, для обращения к врачу», — заявила врач.

По словам специалиста, чаще всего избыточное скопление жидкости происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни почек. Почечные отеки нередко сочетаются с артериальной гипертензией. В начале болезнь протекает бессимптомно и только в тяжелой стадии появляются дополнительные специфические симптомы, пояснила врач.

Также к выраженным отекам, чаще всего в брюшной полости, приводит печеночная недостаточность. Они обычно возникают в исходе заболевания при циррозе.

Локализованные отеки также могут быть признаками жизнеугрожающих состояний, предупредила хирург. Так, отек конечности может быть на фоне венозного тромбоза, который требует экстренного осмотра хирурга.

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