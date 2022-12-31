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07:40, 31 декабря 2022Забота о себе

Хирург назвал отеки ярким симптомом патологий в организме

Хирург Амбарцумян: отеки указывают на сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек

Фото: Piron Guillaume / Reuters

Врач-хирург «СМ-Клиника» Мери Амбарцумян в беседе с Газетой.Ru назвала отеки одним из ярких симптомов, указывающих на различные патологии в организме.

Амбарцумян отметила, что сами по себе отеки редко вызывают жалобы, и за исключением косметического дефекта или тяжести в конечностях и полноты. Пациенты замечают прибавку веса, отеки век или лица в утреннее время, уменьшающееся в течение дня.

«Следует отметить, что это достаточно важный звонок, для обращения к врачу», — заявила врач.

По словам специалиста, чаще всего избыточное скопление жидкости происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни почек. Почечные отеки нередко сочетаются с артериальной гипертензией. В начале болезнь протекает бессимптомно и только в тяжелой стадии появляются дополнительные специфические симптомы, пояснила врач.

Также к выраженным отекам, чаще всего в брюшной полости, приводит печеночная недостаточность. Они обычно возникают в исходе заболевания при циррозе.

Локализованные отеки также могут быть признаками жизнеугрожающих состояний, предупредила хирург. Так, отек конечности может быть на фоне венозного тромбоза, который требует экстренного осмотра хирурга.

Ранее онколог Андрей Воробьев назвал признаки кашля, которые могут сигнализировать о том, что у человека может быть раковая опухоль в легких. По его словам, стоит обратить внимание на затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель.

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Марина Совина
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